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08:15, 1 декабря 2022Мир

В Британии объяснили ошибочность «плана Маршалла» для Украины

Экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке: новый «план Маршалла» Запада для Украины не сработает

Если западная помощь Украине заключается только в деньгах, то новый «план Маршалла» не сработает, заявил ветеран британской армии и экс-глава миссии ОБСЕ в Донецке Мэт Уотли. Его слова приводит Politico.

«Западный консенсус относительно «плана Маршалла» для Украины 21 века ошибочен. Восстановление Украины не начинается и не заканчивается одними деньгами — для того, чтобы добиться успеха, прежде всего, необходимо начать масштабные скоординированные усилия по разминированию страны», — объяснил он.

По его словам, действия западных стран стали последствием неправильной оценки реальных масштабов военных действий и мирового влияния конфликта. Уотли считает, что Европейская комиссия действует по принципу «деньги лечат все», будто после финансовой помощи последует промышленное возрождение Украины.

При этом британский ветеран отметил, что Европейскому Союзу удалось выделить лишь малую часть средств из обещанных Киеву.

Ранее Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Уточняется, что за документ проголосовали 94 члена ООН, в то время как 14 стран выступил против инициативы.

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Виктория Кондратьева
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