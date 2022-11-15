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00:17, 15 ноября 2022Мир

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате Россией репараций Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Результаты голосования сообщает Reuters.

За документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 стран — Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская Республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 воздержались от голосования. Инициаторами заседания стали Украина, Канада, Нидерланды и Гватемала.

Согласно документу, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

В России резолюцию ГА сочли ничтожной

Постоянный представитель России при Всемирной организации Василий Небензя в ходе заседания указал, что резолюция Генассамблеи является юридически ничтожной. Он оценил инициативу как «попытку легализовать нелегализумое».

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев согласился с дипломатом. Он подчеркнул, что авторы документа добиваются того, чтобы «придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям» по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов.

Глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий обратил внимание, что принятая резолюция являет собой «легализацию неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне». Он объяснил, что Генассамблея не уполномочена требовать какие-либо репарации.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев посоветовал принять подобную рекомендацию о возмещении США ущерба Северной Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и «другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО». «Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению», — отметил он.

Ущерб уже подсчитан

В октябре Всемирный банк оценил ущерб от боевых действий на Украине в 350 миллиардов евро. Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнули, что Киев не справится в одиночку с необходимыми расходами. Политики предложили разработать для Украины «план Маршалла» с привлечением ЕС, Группы семи (G7), финансовых институтов, международных организаций и частных инвесторов.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с 10 октября в результате ракетных ударов со стороны России на Украине было разрушено 30 процентов электростанций. По его словам, из-за этого начались массовые отключения электроэнергии по всей стране. При этом он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не оставляет места для переговоров с Россией.

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Марина Совина
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