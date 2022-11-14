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19:22, 14 ноября 2022Бывший СССР

Небензя назвал юридически ничтожной резолюцию ООН о репарациях Украине

Небензя назвал резолюцию ГА ООН о взимании репараций с России юридически ничтожной

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Инициатива Запада создать механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Об этом на сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН заявил постоянный представитель России при организации Василий Небензя, передает ТАСС.

На спецсессии Генассамблеи рассматривался проект резолюции о взимании репараций с России в пользу Украины.

«Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права», — заявил Небензя.

В октябре главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок выступили с требованием репараций для Украины со стороны России.

В ответ на это официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что со стороны Польши и Германии «просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально» заводить речь о компенсациях.

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Алевтина Запольская
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