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Захарова назвала аморальными требования выплатить репарации Украине

Захарова сочла аморальными требования ФРГ и Польше выплатить репарации Украине

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Требования ФРГ и Польши выплатить репарации Украине аморальны, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова приводит ТАСС.

«Вообще просто неприлично, неприлично, непристойно и абсолютно аморально, что Польше и что Германии на совместном медиамероприятии, пресс-конференции заявлять подобное, требуя от России каких-то компенсаций за период любой исторический. Не Польше и не Германии это делать», — сказала она.

4 октября главы МИД Польши и Германии Збигнев Рау и Анналена Бербок потребовали репараций для Украины. Они указали, что конфликт должен завершиться получением Украиной полной территориальной интегральности и привлечением к ответственности виновных.

При этом ранее сама Польша потребовала репараций от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны. По словам Рау, стороны должны предпринять действия по урегулированию вопроса о компенсации материальных и нематериальных потер.

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Алина Гончарова
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