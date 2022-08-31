На Украине возмутились нехваткой оружия у Германии для Киева

Экс-посол Украины Мельник возмутился заявлением Минобороны ФРГ о нехватке оружия для Киева

Заявления главы Министерства обороны Германии Кристины Ламбрехт о нехватке оружия в стране для Киева возмутительны. С таким мнением выступил экс-посол Украины в ФРГ Андрей Мельник в своем Twitter.

«Вы это серьезно, госпожа министр обороны? Все запасы бундесвера “исчерпаны"? В самом деле?» — написал бывший посол.

Ранее в Вооруженных силах Германии указали, что больше не способны поставлять вооружение Украине из собственных запасов. «Мы подошли к допустимому пределу», — предупредила Ламбрехт. По ее словам, немецкая армия не может допустить еще большего ослабления.