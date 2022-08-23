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В Германии не увидели возможности для новых поставок оружия Украине

Spiegel: минобороны Германии подошло к пределу возможностей поставок оружия Украине

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Вооруженные силы Германии больше не способны поставлять вооружение Украине из собственных запасов. Об этом изданию Spiegel заявили в бундесвере.

«Мы подошли к допустимому пределу», — сказала пресс-секретарь военного ведомства Кристина Ламбрехт. Она добавила, что немецкая армия не может быть ослаблена еще больше.

В ходе развернувшейся в ФРГ дискуссии о планах дальнейшей поддержки Украины представители Социал-демократической партии отметили, что вместо разговоров о поставках оружия следовало бы направить усилия на возможность дипломатических, гуманитарных и экономических инициатив. «Гонки вооружений быть не должно», — подчеркнул депутат Ральф Штегнер.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия регулярно поставляет Украине «очень-очень много вооружения».

19 августа газета Die Welt написала, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

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Марина Совина
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