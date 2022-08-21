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Шольц рассказал немцам о поставках оружия Украине

Шольц рассказал немцам, что Германия поставляет достаточно оружия Украине

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Германия поставляет Украине достаточно оружия. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц на встрече с гражданами в рамках Дня открытых дверей, передает РИА Новости.

«Германия поставляет Украине очень-очень много вооружения. Это важно сказать, мы сейчас делаем это регулярно, это очень эффективное вооружение», — заявил глава немецкого правительства. По его словам, Киеву уже поставлены зенитные танки Gepard, а в скором времени планируются поставки артиллерийского радара Cobra и системы ПВО Iris-T.

«Германия будет помогать Украине столько, сколько это будет необходимо, но при этом не должно быть эскалации конфликта. И это основной принцип», — добавил немецкий политик.

19 августа газета Die Welt заявила, что дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии.

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Николай Чигасов
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