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В Германии рассказали о безуспешных попытках Украины получить больше оружия

Die Welt: украинские дипломаты с начала июня просят от Германии новых поставок оружия

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Дипломаты Украины с начала июня неоднократно обращались к правительству Германии с просьбой передать Киеву больше оружия, однако в Берлине избегают новых поставок вооружений. Немецкие чиновники объясняют это тем, что техника нужна самой Германии, сообщает газета Die Welt.

«Все наши просьбы были записаны и зафиксированы. Но пока что это не привело ни к какому эффекту», — рассказал газете источник в Киеве.

По данным Die Welt, с начала лета в Министерстве обороны Германии проходили встречи с представителями Украины. На них присутствовала и глава немецкого военного ведомства Кристина Ламбрехт. На встречах украинские дипломаты просили поставить им больше самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 и реактивных систем залпового огня (РСЗО) Mars II.

Киев также настаивал на передаче ему 100 боевых машин пехоты Marder и 88 танков Leopard 1. Концерн Rheinmetall, который в годы Второй Мировой войны занимался производством пулеметов для вермахта, выразил готовность поставить эти машины Украине еще в апреле, однако не получил одобрения от правительства Германии.

Die Welt также пишет, что на прошлой неделе состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с его немецкой коллегой Ламбрехт. В минобороны Германии, по данным газеты, заявили, что это оружие нужно самому Берлину, чтобы выполнять обязательства в НАТО.

1 июня канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин решил передать Украине зенитно-ракетные комплексы IRIS-T SL. Инициатором поставок в интересах украинской армии выступила компания-производитель Diehl Defence, и эта инициатива была одобрена немецкими властями.

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