Германия передаст Украине современные зенитно-ракетные комплексы

Канцлер ФРГ Шольц заявил о решении отправить на Украину современные системы ПВО IRIS-T SL

Правительство ФРГ приняло решение о передаче Украине в рамках военной помощи современных зенитно-ракетных комплексов ПВО IRIS-T SL, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Об этом сообщает Reuters.

«Правительство решило передать системы IRIS-T — это самая современная система противовоздушной обороны из тех, которыми располагает ФРГ», — отметил канцлер. Отмечается, что инициатором поставок в интересах украинской армии выступила компания-производитель Diehl Defence, и эта инициатива была одобрена немецкими властями.

Ранее бывший президент Германии Йоахим Гаук обосновал необходимость отправить оружие Киеву тем, что оно нужно для укрепления обороноспособности Украины. При этом он отметил, что политики должны продолжать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным для скорейшего прекращения военных действий и заключения мира.

