Бывший президент Германии объяснил необходимость поставок оружия Украине

Экс-президент ФРГ Гаук заявил, что поставки оружия Киеву необходимы для обороноспособности

Бывший президент Германии Йоахим Гаук объяснил необходимость поставок оружия Киеву, заявив, что они необходимы для укрепления ее обороноспособности. Об этом пишет ТАСС.

«Без оружия союзников в мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть ясно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать слово Украине», — сказал экс-президент ФРГ.

При этом он отметил, что политики должны продолжать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Мы никогда не должны отказываться от дипломатии. Однако важно вести переговоры с позиции уверенности в себе, а также силы», — сказал Гаук, добавив, что это «оказалось правильным во время холодной войны».

Ранее в мае правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. Власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине от немецких властей было передано всего две партии небольшой техники.