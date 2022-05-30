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Бывший президент Германии объяснил необходимость поставок оружия Украине

Экс-президент ФРГ Гаук заявил, что поставки оружия Киеву необходимы для обороноспособности

Фото: Pixabay

Бывший президент Германии Йоахим Гаук объяснил необходимость поставок оружия Киеву, заявив, что они необходимы для укрепления ее обороноспособности. Об этом пишет ТАСС.

«Без оружия союзников в мировой войне Европа была бы под властью нацистов. Но даже без этого исторического обзора нам должно быть ясно, что в нынешней ситуации мы должны прежде всего дать слово Украине», — сказал экс-президент ФРГ.

При этом он отметил, что политики должны продолжать вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. «Мы никогда не должны отказываться от дипломатии. Однако важно вести переговоры с позиции уверенности в себе, а также силы», — сказал Гаук, добавив, что это «оказалось правильным во время холодной войны».

Ранее в мае правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. Власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине от немецких властей было передано всего две партии небольшой техники.

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Марина Совина
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