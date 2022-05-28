Германия снизила до минимума поставки оружия Украине

Welt am Sonntag: власти Германии снизили до минимума поставки оружия Украине за 9 недель

Правительство Германии снизило до минимума поставки вооружений на Украину за последние девять недель. Об этом в субботу, 28 мая, пишет Welt am Sonntag со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении документы.

По данным газеты, власти ФРГ с конца марта не поставляли значительных легких вооружений Киеву. Так, в период с 30 марта по 26 мая Украине от немецких властей было передано всего две партии небольшой техники.

Из списка следует, что в середине мая Берлин поставил Киеву три тысячи противотанковых мин и еще 1,6 тысячи специализированных противотанковых мин направленного действия. Издание отмечает, что канцлер Германии Олаф Шольц до сих пор отказывался поставлять Киеву танки и бронетранспортеры, ссылаясь на соглашения с союзниками по НАТО.

Ранее статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки. Так она ответила на вопрос, почему ФРГ не отправляет Киеву БМП Marder. До этого правительство Германии ответило Украине отказом, объяснив это тем, что все машины заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.