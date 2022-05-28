В Минобороны Германии раскрыли сведения о поставках оружия на Украину

Чиновница Минобороны ФРГ заявила, что Германия не будет поставлять на Украину БМП и танки

Статс-секретарь Минобороны ФРГ Зимтье Меллер заявила, что Германия не торопится с поставками оружия Украине, так как страны Запада решили не поставлять на Украину боевые машины пехоты (БМП) и танки. Об этом со ссылкой на интервью Меллер сообщает «МК».

Таким образом чиновница ответила на вопрос, почему ФРГ не отправляет Киеву БМП Marder. Ранее правительство Германии ответило Украине отказом, объяснив это тем, что все машины заняты. Однако немецкие журналисты выяснили, что в распоряжении Бундесвера есть как минимум 32 неиспользуемые БМП.

Меллер добавила, что ФРГ не может поставить военную технику, не получив перед этим решения Североатлантического совета.

Ранее сообщалось, что американские компании заработают не менее 17 миллиардов долларов на поставках оружия Украине. Чтобы получить больше денег, власти США продолжат наращивать объем военных поставок и не будут решать кризис дипломатическими методами.

