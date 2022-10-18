Зеленский назвал процент разрушенных электростанций на Украине

Президент Украины Зеленский заявил о 30 процентах разрушенных электростанций в республике

Президент Украины Владимир Зеленский назвал процент разрушенных электростанций в республике. Об этом он высказался на своей странице в Twitter.

Глава государства заявил, что с 10 октября на Украине были разрушены 30 процентов электростанций, что привело в итоге к массовым отключениям электроэнергии по всей стране. При этом он подчеркнул, что сложившаяся ситуация не оставляет места для переговоров с Россией.

Ранее замруководителя офиса президента Украины Кирилл Тимошенко допустил, что в республике могут произойти веерные отключения электроэнергии, и призвал население подготовиться к тяжелой зиме.