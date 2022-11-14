Депутат назвал резолюцию Генассамблеи ООН грабежом на межгосударственном уровне

Слуцкий назвал резолюцию Генассамблеи ООН по Украине грабежом на межгосударственном уровне

Глава международного комитета Государственной Думы и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий оценил проект резолюции Генассамблеи (ГА) ООН по Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, речь идет о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. Он объяснил, что Генассамблея не уполномочена требовать какие-либо репарации.

Вечером 14 ноября ГА ООН большинством голосов приняла документ о создании международного реестра и возмещении ущерба Киеву, «понесенного в результате международно-противоправных действий России на Украине или против нее». Управление ООН по координации гуманитарных вопросов оценило ущерб инфраструктуре от конфликта на Украине в 440 миллионов долларов.

