Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:40, 14 ноября 2022Мир

Генассамблея ООН поддержала возмещение ущерба Украине

Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Результаты голосования сообщает РИА Новости.

Инициаторами заседания стали Канада, Нидерланды, Гватемала и Украина. Так, за документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 членов, среди них Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 — воздержались от голосования.

Согласно проекту, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) оценило ущерб инфраструктуре от конфликта на Украине в 440 миллионов долларов. При этом столкновения, бюрократия и нехватка средств мешают оказанию гуманитарной помощи населению, отметили там.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Генассамблея ООН поддержала возмещение ущерба Украине
Звезда «Стиляг» показала ремонт в московской квартире родителей
Легенда МЮ высказался о будущем Роналду в клубе после скандального интервью
Шольц порассуждал об изоляции России на саммите G20
Google заплатит 400 миллионов долларов за слежку за пользователями
Боррель заявил о планах Евросоюза изолировать Россию
Кулеба провел переговоры с Латвией по новым антироссийским санкциям
Врач назвала способ избавиться от деликатной проблемы после родов
Умер отец Дженнифер Энистон
Россиянин ранил двух полицейских и следователя из-за долга ЖКХ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.