Генассамблея ООН поддержала возмещение ущерба Украине

Генассамблея ООН проголосовала за проект резолюции о возмещении ущерба Украине

Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. Результаты голосования сообщает РИА Новости.

Инициаторами заседания стали Канада, Нидерланды, Гватемала и Украина. Так, за документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 членов, среди них Россия, Китай, Белоруссия, Багамы, Куба, Северная Корея, Эритрея, Центральноафриканская республика, Зимбабве, Эфиопия, Мали, Никарагуа, Сирия и Иран. Еще 73 — воздержались от голосования.

Согласно проекту, членам ГА ООН совместно с Киевом рекомендуется создание «международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений» в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных».

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УВКБ) оценило ущерб инфраструктуре от конфликта на Украине в 440 миллионов долларов. При этом столкновения, бюрократия и нехватка средств мешают оказанию гуманитарной помощи населению, отметили там.