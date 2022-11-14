Медведев оценил принятие резолюции ООН по возмещению ущерба Киеву

Медведев заявил, что с помощью резолюции Запад хочет найти основу для воровства активов РФ

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев оценил принятие Генассамблеей ООН проекта резолюции по возмещению ущерба Киеву. Об этом он порассуждал в своем Telegram.

По мнению Медведева, ситуация показывает, что западные страны пытаются «наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов». Он также посоветовал принять подобную рекомендацию о возмещении США ущерба Северной Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и «другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО».

«Иначе это похоже на начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Конец будет мучительным для всего международного сообщества. Проживем и без такой организации «объединенных наций», — заключил Медведев.

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 членов, еще 73 — воздержались от голосования.