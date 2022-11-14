В Совфеде назвали ничтожной резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву

Спикер Совфеда Косачев назвал резолюцию ООН о возмещении ущерба Киеву юридически ничтожной

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев назвал юридически ничтожной резолюцию Генассамблеи ООН о возмещении ущерба Украине. Его слова передает РИА Новости.

Как напомнил Косачев, резолюции ГА ООН в принципе не имеют обязательной силы. «Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными», — добавил он.

В то же время авторы документа добиваются того, чтобы «придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов», подчеркнул спикер. Он отметил, что активы когда-то были доверены им «в надежде на незыблемость и обязательность того же международного права для всех без исключения и безотносительно к обстоятельствам».

14 ноября Генассамблея ООН приняла проект резолюции о возмещении ущерба Украине. За документ проголосовали 94 члена ООН. Против выступили 14 членов, еще 73 — воздержались от голосования.