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02:16, 13 мая 2023Мир

Воздушное пространство над Римом закроют из-за приезда Зеленского

Repubblica: из-за визита президента Зеленского над Римом закроют воздушное пространство
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Руководство Рима решило усилить меры безопасности в связи с приездом президента Украины Владимира Зеленского, из-за чего над городом будет закрыто воздушное пространство. Об этом пишет газета La Repubblica.

По данным издания, контроль с воздуха будет осуществляться с помощью вертолетов государственной полиции. Кроме того, в связи с визитом Зеленского усилят контроль на железнодорожных вокзалах, в аэропортах. Проверки также будут проходить на набережных вдоль реки Тибр.

Газета добавила, что полиция перекроет центр Рима. Ожидается, что Зеленский прибудет в город рано утром в субботу, 13 мая, вероятно, в аэропорт Чампино.

Ранее сообщалось, что президент Италии Серджо Маттарелла встретится с Зеленским. Переговоры глав государств пройдут в президентском Квиринальском дворце.

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Марина Совина
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