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12:56, 12 мая 2023Бывший СССР

В Ватикане подтвердили встречу Папы Римского с Зеленским

РИА Новости: в Ватикане подтвердили встречу Папы Римского с Зеленским 13 мая

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском 13 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник при Святом престоле.

По словам источника, информацию о визите не раскрывают из соображений безопасности. Кроме того, пока не сформирована и ежедневная программа дел Папы Римского на грядущую субботу.

Накануне стало известно, что Зеленский в ближайшее время может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затем итальянское агентство ANSA сообщило о вероятной встрече президента Украины и Папы Римского.

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Алевтина Запольская
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