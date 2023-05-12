РИА Новости: в Ватикане подтвердили встречу Папы Римского с Зеленским 13 мая

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Ватикан и встретится с Папой Римским Франциском 13 мая, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник при Святом престоле.

По словам источника, информацию о визите не раскрывают из соображений безопасности. Кроме того, пока не сформирована и ежедневная программа дел Папы Римского на грядущую субботу.

Накануне стало известно, что Зеленский в ближайшее время может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Затем итальянское агентство ANSA сообщило о вероятной встрече президента Украины и Папы Римского.