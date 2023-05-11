Стало известно о планах Зеленского приехать в Рим в ближайшее время

Rainews24: Зеленский может приехать в Рим для встречи с премьером Италии в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. О планах политика стало известно из сообщения телеканала Rainews24.

Также отмечается, что президент посетит Германию, и в рамках этой поездки возможен его визит в итальянскую столицу. Журналисты напомнили, что в конце апреля Рим посетил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

При этом, как сообщает агентство Ansa, папа Римский Франциск может в субботу принять Владимира Зеленского в Ватикане. Однако, по словам источника издания, речь идет только о возможности встречи, официального подтверждения визита украинского политика нет.

9 мая Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. За несколько дней до этого политик подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.