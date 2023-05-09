Президент Украины Зеленский встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский написал, что отныне 9 мая будет Днем Европы не только в Европейском союзе, но и на Украине.

«Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — заявил Зеленский.

Ранее прибыв в Киев, фон дер Ляйен назвала его местом, где европейские ценности защищаются каждый день.

5-го мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.