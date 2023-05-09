Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:41, 9 мая 2023Бывший СССР

Зеленский встретился с главой Еврокомиссии

Президент Украины Зеленский встретился с главой Еврокомиссии фон дер Ляйен

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве. Видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

Зеленский написал, что отныне 9 мая будет Днем Европы не только в Европейском союзе, но и на Украине.

«Сегодня мы встречаемся в Киеве в этот особенный день, потому что Киев — это идеальное место, чтобы праздновать День Европы», — заявил Зеленский.

Ранее прибыв в Киев, фон дер Ляйен назвала его местом, где европейские ценности защищаются каждый день.

5-го мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за пожаров в Курганской области выросло до 19 человек
Российская ПВО за сутки сбила украинский Су-25 и 10 беспилотников
Шесть человек погибли после атаки пчел-убийц после ДТП в Никарагуа
Огромная очередь за бесплатной гречкой в центре Москвы попала на видео
Российские военные уничтожили склады боеприпасов двух бригад ВСУ
Нижегородский губернатор навестил Прилепина в больнице
Российские войска пресекли выдвижение резервов ВСУ в районы боевых действий
Российские военные уничтожили 465 военных ВСУ и наемников на одном направлении
Женщина и ребенок погибли при обрушении дерева в российском парке
Зеленский встретился с главой Еврокомиссии
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.