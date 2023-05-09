Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла во вторник в Киев. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день», — заявила она.

Фон дер Ляйен также выразила мнение, что сейчас Киев является лучшим местом для того, чтобы отметить День Европы и поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского о праздновании Дня Европы на Украине.

Ранее Еврокомиссия, анонсируя визит фон дер Ляйен, заявила, что его целью будет «выражение поддержки Украине и Владимиру Зеленскому».

5-го мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.