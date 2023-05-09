Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:24, 9 мая 2023Мир

Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен прибыла с визитом в Киев

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен прибыла во вторник в Киев. Об этом она сообщила в своем Twitter.

«Хорошо быть снова в Киеве, где ценности, которые дороги для ЕС, защищаются каждый день», — заявила она.

Фон дер Ляйен также выразила мнение, что сейчас Киев является лучшим местом для того, чтобы отметить День Европы и поприветствовала решение президента Украины Владимира Зеленского о праздновании Дня Европы на Украине.

Ранее Еврокомиссия, анонсируя визит фон дер Ляйен, заявила, что его целью будет «выражение поддержки Украине и Владимиру Зеленскому».

5-го мая Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Российские военные взяли под контроль подходы ко всем островам в устье Днепра. Что происходит в Херсонской области?
Генсек ООН назвал мир на Украине невозможным в данный момент
Обстановка на Красной площади попала на видео
Акция «Бессмертный полк» прошла в десятках стран мира
Стал известен победитель драфт-лотереи НХЛ
Глава Еврокомиссии прибыла с визитом в Киев
Названы лучшие варианты маринада для шашлыка
Глава российского региона сообщил об обстреле ВСУ приграничного села
Песков рассказал об отношении стран СНГ к 9 мая
Пережившие войну москвичи поделились воспоминаниями о жизни в эвакуации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.