Украина объявила 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы

Зеленский подписал указ об объявлении 9 мая Днем Европы вместо Дня Победы

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране объявляется Днем Европы вместо Дня Победы. Документ опубликован на сайте офиса главы государства.

Как указано в заявлении президента, День Европы будет отмечаться ежегодно, начиная уже с завтрашнего дня, и будет посвящен историческому единству всех европейцев, которые уничтожили нацизм.

«Это будет День Европы, которая помогает нам бороться по всем направлениям: на поле боя оружием, на дипломатической передовой — решительностью, против ракетного террора и зимнего блекаута, в экономике и на юридическом фронте. Это будет День Европы — нашей союзницы», — подчеркнул Зеленский.

Кроме того, президент рассказал, что внес в Верховную Раду законопроект об установлении 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом. Таким образом, он предложил праздновать победу над нацистской Германией по западноевропейскому образцу.

«Именно 8 мая величие победы над нацизмом упоминает большинство народов мира. Именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта. Именно 8 мая мир чтит память всех, чьи жизни были унесены войной», — прокомментировал Зеленский свое решение.

Ранее 9 мая Украина праздновала День Победы над нацизмом во Второй мировой войне, а 8 мая — День памяти и примирения. С 2015 года государственным праздником на Украине считается именно День памяти и примирения.