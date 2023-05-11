Стало известно о возможной встрече Папы Римского с Зеленским

ANSA: Папа Римский Франциск может 13 мая в Ватикане встретиться с Зеленским

Папа Римский Франциск может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ватикане в субботу, 13 мая. Об этом сообщает агентство ANSA со ссылкой на источники в Ватикане.

По информации агентства, речь идет только о предположении. Официальных подтверждений визита украинского лидера в Италию и Ватикан пока нет.

Ранее стало известно, что Зеленский в ближайшее время может совершить короткий визит в Рим для встречи с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

30 апреля Папа Римский Франциск рассказал, что Ватикан проводит «мирную миссию» по урегулированию на Украине, не уточнив подробностей. Понтифик подчеркнул, что добиться мира можно только через открытые каналы.