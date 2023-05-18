В США высказались насчет поставок Украине истребителей F-16 другими странами

Politico: Минобороны США не возражает против предоставления Украине F-16 другими странами

Минобороны США не возражает против предоставления Украине истребителей F-16 другими странами. В военном ведомстве высказали позицию насчет возможных отправок самолетов, пишет газета Politico со ссылкой на источник в Пентагоне.

«Не думаю, что мы против», — ответил собеседник на соответствующий вопрос.

При этом решение о возможности передачи истребителей другими государствами в настоящее время еще не принято. Как пишет издание, в Пентагоне неоднократно ставили под сомнение потребность Украины в данном типе вооружений. В Вашингтоне указывали, что в приоритете находятся системы ПВО, артиллерия, а также механизированные и бронированные наземные транспортные средства.

В свою очередь, на Украине надеются получить от Запада до 50 истребителей F-16, а украинский президент Владимир Зеленский хочет, чтобы тема боевых самолетов была в центре внимания на саммите «Большой семерки» в Японии и на саммите НАТО в Литве, заключило издание.

Ранее в Белом доме отказались раскрывать новые подробности возможной поставки истребителей F-16 Украине. Об этом сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

В свою очередь, премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что страна не сможет отправить Киеву самолеты F-16, но хотела бы принять участие в подготовке летчиков в случае поставки истребителей другими странами.

При этом ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей для Украины.