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17:14, 17 мая 2023Мир

Бельгия объявила о невозможности отправки самолетов Украине

Премьер Де Кроо: Бельгия не сможет отправить Украине самолеты, но хочет обучать пилотов
СюжетМинобороны:

Фото: Hannah McKay / Pool / Getty Images

Бельгия не сможет отправить Украине самолеты F-16, но хотела бы принять участие в подготовке летчиков в случае поставки истребителей другими странами. Об этом заявил премьер-министр королевства Александер Де Кроо на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и нидерландским коллегой Марком Рютте, сообщает De Morgen.

Уточняется, что бельгийские Военно-воздушные силы используют F-16 с конца 1970-х годов, поэтому у них огромный опыт работы с этими самолетами. Де Кроо отметил, что когда начнутся поставки западных истребителей, украинским пилотам потребуется ускоренное обучение, которое сможет провести Бельгия.

Канцелярия премьер-министра назвала причину, по которой Бельгия не может поставить Украине F-16. Она заключается в том, что все бельгийские самолеты находятся в эксплуатации.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус заявил, что у Германии «нет техники и возможностей для активного участия в таком союзе».

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Семен Александров
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