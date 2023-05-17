Германия заявила об отсутствии возможности отправки самолетов Украине

Глава Минобороны ФРГ Писториус заявил об отсутствии возможности отправки самолетов Украине

У Германии нет техники и возможностей для активного участия в коалиции по отправке самолетов Украине. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, сообщает Die Welt.

«Мы не можем играть активную роль в таком союзе, в такой коалиции, поскольку у нас нет ни возможностей для обучения, ни компетенций, ни самолетов», заявил министр на пресс-конференции со главой британского Минобороны Беном Уоллесом в Берлине.

Ранее стало известно, что Великобритания и Нидерланды решили создать международную коалицию по закупке истребителей F-16 для Украины. Договоренность была достигнута по итогам встречи британского премьер-министра Риши Сунака с нидерландским коллегой Марком Рютте.