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07:34, 22 июля 2026 (обновлено: 07:46, 22 июля 2026)Мир

Генерал американской армии усомнился в дружбе США и России

Генерал армии США Кейн: Россия не является другом Соединенных Штатов
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетСаммит АСЕАН

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, посвященных запросу администрации Дональда Трампа о дополнительном финансировании Пентагона в условиях войны с Ираном, заявил, что Россия не является другом Америки. Его слова приводит AirForceTimes.

Отвечая на вопрос о характере двусторонних отношений, генерал охарактеризовал их как «сложные». На уточняющий вопрос, считает ли он Россию другом, Кейн ответил: «Но нет, я не думаю, что они наши друзья». При этом он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются непростыми.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.

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