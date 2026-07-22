Генерал американской армии усомнился в дружбе США и России

Генерал армии США Кейн: Россия не является другом Соединенных Штатов

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Кейн в ходе слушаний в сенатском комитете по ассигнованиям, посвященных запросу администрации Дональда Трампа о дополнительном финансировании Пентагона в условиях войны с Ираном, заявил, что Россия не является другом Америки. Его слова приводит AirForceTimes.

Отвечая на вопрос о характере двусторонних отношений, генерал охарактеризовал их как «сложные». На уточняющий вопрос, считает ли он Россию другом, Кейн ответил: «Но нет, я не думаю, что они наши друзья». При этом он подтвердил, что отношения между Москвой и Вашингтоном остаются непростыми.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил готовность встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел КНР Ван И на полях саммита АСЕАН.