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07:32, 22 июля 2026 (обновлено: 07:37, 22 июля 2026)Россия

Владивосток остался без электричества

МЧС: Во Владивостоке без электроснабжения остаются около 88 тысяч человек
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Во Владивостоке 22 июля произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация поступила в центр управления в кризисных ситуация в 13:00 по местному времени.

В данный момент без электричества остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек.

Бригады энергетиков проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Потребителей пока переводят на резервные схемы электроснабжения.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что Минфин РФ дополнительно выделит полуострову пять миллиардов рублей на компенсации местным жителям, у которых более двух суток не было электричества.

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