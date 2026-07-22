Владивосток остался без электричества

МЧС: Во Владивостоке без электроснабжения остаются около 88 тысяч человек

Во Владивостоке 22 июля произошло аварийное отключение электроснабжения. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Приморскому краю, информация поступила в центр управления в кризисных ситуация в 13:00 по местному времени.

В данный момент без электричества остаются 522 многоквартирных и 215 частных домов, в которых проживает около 88 тысяч человек.

Бригады энергетиков проводят восстановительные работы, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома. Потребителей пока переводят на резервные схемы электроснабжения.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что Минфин РФ дополнительно выделит полуострову пять миллиардов рублей на компенсации местным жителям, у которых более двух суток не было электричества.