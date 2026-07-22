В США выступили с предупреждением для Европы о войне с Россией

Макгрегор: ЕС не может противостоять России, у Западной Европы отсутствует армия

Евросоюз не может пртивостоять России путем военных действий вопреки своей агрессивной риторике. Такое мнение выразил в интервью изданию Myśl Polska полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.

«Чем больше я изучаю ситуацию, тем больше понимаю, что прогресс [в наращивании военного потенциала] был довольно медленным. У Западной Европы отсутствует армия», — подчеркнул аналитик.

Макгрегор полагает, что европейские политики должны вернуться в реальность и трезво оценивать свои возможности, а не то, какими они себя считают.

«Я думаю, все больше европейцев это понимают, но в настоящее время у них нет сил свергнуть или заменить нынешние правительства», — заключил американский военный в отставке.

Ранее президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Россия не представляет опасности для стран Европейского союза. Однако, по его словам, ряд лидеров отчаянно пытается разжечь конфликт с Москвой.