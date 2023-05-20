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12:50, 20 мая 2023Мир

В России высказались по поводу намерения Запада поставить Киеву F-16

Замглавы МИД РФ Грушко: Россия будет учитывать намерение Запада поставить Киеву F-16
Начало событий в новости Блинкена назвали главным лоббистом отправки Киеву F-16 и западных танков

Россия будет учитывать в своих планах намерение Запада поставить Украине истребители F-16. Об этом заявил ТАСС замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, западные страны продолжают эскалацию украинского конфликта — такой сценарий предполагает колоссальные риски для них самих. Грушко отметил, что у России имеются все необходимые средства для достижения поставленных целей.

Газета The Washington Post (WP) назвала госсекретаря США Энтони Блинкена «главной силой» в вопросе передачи Киеву американских истребителей F-16. Он же сыграл аналогичную роль, когда НАТО «встало в тупик» по поводу поставок Украине современных танков M1 Abrams, несмотря на несогласие с этим в Пентагоне.

О том, что США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16 сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».

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Любовь Ширижик
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