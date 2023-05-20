Блинкена назвали главным лоббистом отправки Киеву F-16 и западных танков

WP: на передаче Киеву западных танков и истребителей F-16 настоял Блинкен

В окружении президента США Джо Байдена в вопросе передачи Киеву американских истребителей F-16 «главной силой» стал госсекретарь Энтони Блинкен. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По словам собеседников издания, Блинкен сыграл аналогичную роль, когда НАТО «встало в тупик» по поводу поставок Украине современных танков.

Отмечается, что речь идет о ситуации, когда прошедшей зимой Энтони Блинкен убедил Белый дом передать Украине американские танки M1 Abrams, несмотря на несогласие с этим в Пентагоне. Это позволило Германии и другим европейским союзникам Вашингтона начать поставки танков Leopard.

WP уточняет, что согласие США на передачу Киеву F-16 также было результатом постоянного давления со стороны союзников, Конгресса США и президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что США с союзниками в ближайшие месяцы определят сроки передачи Украине истребителей F-16, 20 мая сообщил советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, вопрос, кто поставит Киеву эти машины и в каком количестве, будет решаться по мере обучения украинских летчиков пилотированию американских самолетов. Чиновник добавил, что сейчас США перешли к обсуждению темы укрепления украинских ВВС «в рамках долгосрочной приверженности самообороне Украины».