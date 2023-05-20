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16:01, 20 мая 2023Мир

Захарова оценила заявления США о поставках Киеву F-16

Захарова: заявления США о поставках Киеву F-16 являются имитацией и вводят в заблуждение
Начало событий в новости На Украине заявили о принятии Западом решения о поставке F-16 Киеву

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заявления официальных лиц США о поставках Киеву истребителей F-16 являются имитацией правового поведения и намеренно вводят в заблуждение. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу «Звезда».

По ее словам, у американцев нет никакого международного права и морально-нравственного основания делать подобные заявления, которые изначально являются ложными.

Захарова считает, что Вашингтон в очередной раз пытается заняться подтасовкой данных в своих интересах «под видом псевдогуманитарного начала». «Все прекрасно понимают, что США ведут гибридную войну против России и используют народ Украины в своих целях», — сказала она.

Ранее 20 мая советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада приняли положительное решение о поставке истребителей F-16. По его словам, западные партнеры уже осознают, что передадут Киеву требуемое оружие, в том числе и F-16. Сейчас решаются вопросы логистики.

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Любовь Ширижик
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