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15:13, 29 июня 2023Мир

В Германии высказались о возможных сроках конфликта на Украине

Канцлер ФРГ Шольц: ЕС надо настроиться, что конфликт на Украине может продлиться долго

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Евросоюзу надо настроиться на то, что конфликт на Украине может продлиться долгое время, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. О сроках противостояния он высказался в преддверии саммита организации в Брюсселе, трансляция приезда глав государств на мероприятие велась на сайте Европейской комиссии.

«Есть повод для обсуждения того, как мы будем организовывать нашу поддержку Украины и в дальнейшем», — заметил он. По словам политика, европейским лидерам следует договориться, что они готовы «продержаться длительное время» в вопросах предоставления Киеву финансовой и гуманитарной помощи.

14 мая военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер предположил, что конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года. На его взгляд, затягивание ситуации невыгодно России.

В свою очередь член комитета по международным делам Совета Федерации России Сергей Цеков выразил мнение, что Россия не собирается затягивать конфликт на Украине и предпочитает закончить его «как можно скорее». Сенатор считает, что Евросоюз планирует затянуть конфликт еще на несколько лет, в то время как Россия хочет завершить его.

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