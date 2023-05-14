Экс-разведчик США спрогнозировал сроки завершения конфликта на Украине

Экс-разведчик США Риттер заявил, что конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года

Конфликт на Украине должен решиться летом 2023 года, заявил военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в интервью радио «Комсомольская правда».

По его словам, затягивание конфликта невыгодно России. Экс-разведчик считает, что для России в зоне специальной военной операции (СВО) лето станет решающим моментом. «Мне кажется, окно возможности для РФ ограничено этим летом. С тем, чтобы до того, когда западные возможности будут реализованы в полной мере. Если Россия действительно сумеет нанести поражение Украине в этот указанный период времени, тогда раковая опухоль будет удалена, и США перестанут проводить дальше эту политику», — спрогнозировал он сроки завершения конфликта.

По его словам, США сейчас сомневаются, что Киев может выиграть у Москвы. «На самом деле Америке все равно, сколько погибнет украинских солдат и что будет с самой Украиной. Главная цель — поражение России и, возможно, ее расчленение», — добавил он.

Ранее Риттер уличил США в нежелании мирного окончания конфликта на Украине. По его словам, Россия искала мирный выход из сложившейся на Украине ситуации.