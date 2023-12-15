Песков прокомментировал слова Трампа о решении конфликта на Украине за один день

Песков: конфликт на Украине является сложной проблемой для решения за один день

Предложение бывшего президента США Дональда Трампа решить конфликт на Украине за один день является слишком простым для такой сложной проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.

Комментируя высказывание бывшего американского президента, Песков обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Также пресс-секретарь президента России не стал комментировать, можно ли достичь мирного решения с действующим лидером США Джо Байденом.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа после победы на президентских выборах в 2024 году. Он намерен добиться урегулирования личными встречами с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.