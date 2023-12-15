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17:43, 15 декабря 2023Мир

Песков прокомментировал слова Трампа о решении конфликта на Украине за один день

Песков: конфликт на Украине является сложной проблемой для решения за один день

Фото: Alexei Nikolsky / Reuters

Предложение бывшего президента США Дональда Трампа решить конфликт на Украине за один день является слишком простым для такой сложной проблемы. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью NBC.

Комментируя высказывание бывшего американского президента, Песков обвинил Запад в неоправданном затягивании конфликта. Также пресс-секретарь президента России не стал комментировать, можно ли достичь мирного решения с действующим лидером США Джо Байденом.

Ранее Трамп пообещал закончить конфликт на Украине за 24 часа после победы на президентских выборах в 2024 году. Он намерен добиться урегулирования личными встречами с Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

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      Юрий Леонов
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