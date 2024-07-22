Перспективы дедолларизации после ухода Байдена оценили

AFG: дедолларизация продолжится после выхода Байдена из президентской гонки

Мировой тренд на дедолларизацию продолжится после выхода президента США Джо Байдена из предвыборной гонки. Так перспективы глобального процесса в беседе с РИА Новости оценили эксперты Anderida Financial Group.

Специалисты отметили, что смена кандидата перед выборами — «опасная игра». Однако положение валюты в глобальной финансовой системе определяется долгосрочными процессами. По мнению AFG, дедлолларизация продолжится, так как многие страны стремятся снизить зависимость своих экономик от США.

По данным системы межбанковских расчетов SWIFT, большинство расчетов в мире по-прежнему проводится в долларах. Американская валюта также остается основной резервной — на нее приходится около 58,85 процента всех сбережений государств. При этом за десять лет этот показатель сократился с 63,04 процента.

21 июля Джо Байден объявил, что не будет бороться за переизбрание на пост президента. В качестве претендента на пост главы государства от Демократической партии он поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис. При этом Байден заявил, что не уходит в отставку и сосредоточится на исполнении обязанностей президента до конца своего срока.