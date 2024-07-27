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03:25, 27 июля 2024Россия

Юрист предупредил россиян об опасных письмах из-за границы

Юрист Соловьев: мошенники могут привлечь россиян письмом с заграничного номера

Фото: Alexey Belkin / Global Look Press

Мошенники могут привлечь россиян письмом с заграничного номера, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, главная задача мошенников — заинтересовать и втереться в доверие. Для этого могут использоваться различные методы. Эксперт отметил, что с иностранного номера присылают сообщение с необычным заходом. «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — привел пример сообщения Соловьев.

Внутри прикрепляют ссылку, через которую преступники получают доступ к профилям на Госуслугах и страницы в соцсетях. Соловьев призвал не проходить по ссылкам в письмах от незнакомцев.

Ранее стало известно, что мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян — представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают о сбое в системе.

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      Марина Совина
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