Юрист предупредил россиян об опасных письмах из-за границы

Юрист Соловьев: мошенники могут привлечь россиян письмом с заграничного номера

Мошенники могут привлечь россиян письмом с заграничного номера, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев. Об этом пишет «Прайм».

По его словам, главная задача мошенников — заинтересовать и втереться в доверие. Для этого могут использоваться различные методы. Эксперт отметил, что с иностранного номера присылают сообщение с необычным заходом. «Планирую приехать в Москву 30 числа, но не могу с Вами связаться. Мы можем встретиться? Добавляю мой новый аккаунт…», — привел пример сообщения Соловьев.

Внутри прикрепляют ссылку, через которую преступники получают доступ к профилям на Госуслугах и страницы в соцсетях. Соловьев призвал не проходить по ссылкам в письмах от незнакомцев.

Ранее стало известно, что мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян — представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают о сбое в системе.