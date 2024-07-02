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05:24, 2 июля 2024Россия

Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян

Бийчук: мошенники используют легенду о сбое с тарифами связи для обмана россиян

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Мошенники изобрели новую легенду для обмана россиян — представляются сотрудниками операторов сотовой связи и сообщают о сбое в системе. Об этом сообщил директор продукта «Защитник» МТС Андрей Бийчук, передает РИА Новости.

«Мошенники действуют под видом операторов сотовой связи, чтобы ввести пользователей в заблуждение и получить доступ к их личным данным», — предупредил эксперт. По его словам, злоумышленники используют такую схему: звонят жертве, сразу проговаривают, что это не рекламное сообщение, рассказывают, что в связи со сбоем тариф, которым пользовался абонент, был сброшен и больше недоступен.

Далее «сотрудник» оператора объясняют, что абоненту автоматически подключили новый тариф, и называют его цену. Вне зависимости от дальнейшей реакции собеседника ему предлагают вернуть старый тариф, для этого ему предлагают поделиться доступом в личный кабинет.

Получив личные данные россиянина, мошенники могут оформить на его имя кредиты или микрозаймы, получить доступ к банковским счетам и различным аккаунтам.

Бийчук порекомендовал тут же завершить диалог и самостоятельно позвонить сотовому оператору по номеру, указанному на официальном сайте. Категорически нельзя переходить по ссылкам, которые посылают в рамках такого разговора с неизвестного номера, а также сообщать по телефону логины и пароли. Настоящие изменения тарифов будут отображаться в личном кабинете на сайте оператора, а уведомления об этом будут приходить по СМС или через push в официальном приложении.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники обманули россиянина и за месяц выманили у него 60 миллионов рублей. На протяжении всего времени злоумышленники практически ежедневно были на связи с потерпевшим и инструктировали его и вызывали ему такси, на которых мужчина совершал поездки до кредитных организаций и банкоматов.

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      Александра Синицына
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