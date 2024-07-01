Телефонные мошенники обманули россиянина и за месяц выманили у него 60 миллионов рублей

В Москве телефонные аферисты обманули местного жителя на 60 миллионов рублей

В Москве телефонные мошенники обманули местного жителя и за месяц выманили у него почти 60 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По данным правоохранителей, аферисты позвонили мужчине в одном из мессенджеров и представились сначала коллегой по работе, а затем правоохранителями и сотрудниками финмониторинга и сообщили ему, что якобы от его имени некто совершает мошеннические операции, и для того, чтобы пресечь это мужчина должен перевести деньги на определенные счета, после чего переведенные деньги вернутся ему.

Таким образом, в период с 31 мая по 28 июня пострадавший перевел на указанные аферистами счета более 59,9 миллиона рублей. Для того, чтобы совершать переводы, москвич брал деньги в долг и кредит. Отмечается, что все это время мошенники практически ежедневно были на связи с потерпевшим и инструктировали его и вызывали ему такси, на которых мужчина совершал поездки до кредитных организаций и банкоматов.

Расследование дела находится на контроле прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Тюмени задержали 19-летнего криминального курьера, похитившего по заданию телефонных мошенников около пяти миллионов рублей у четырех пенсионеров.

