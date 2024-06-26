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08:31, 26 июня 2024Силовые структуры

Молодой россиянин по указу аферистов похитил деньги у пенсионеров и попал под следствие

В Тюмени задержали курьера мошенников, похитившего 5 млн рублей у пенсионеров

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

В Тюмени задержали 19-летнего криминального курьера, похитившего по заданию телефонных мошенников около пяти миллионов рублей у четырех пенсионеров. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД России.

По данным ведомства, аферисты звонили пожилым людям и рассказывали, что по вине их родственника произошло ДТП. Для урегулирования ситуации мошенники просили денег. Затем к потерпевшим приезжал молодой человек, который забирал суммы. За три дня он собрал пять миллионов рублей. Похищенные у трех пенсионеров сбережения подозреваемый перевел на счет «работодателей», а накопления последней жертвы, миллион рублей, оставил себе. С деньгами он уехал в Минск, провел там месяц и затем вернулся в Россию.

Возбуждено дело по частям 2,4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ.

Ранее стало известно, что мошенники придумали новый способ обмана россиян и начали звонить, представляясь сотрудниками «Единой медицинской службы», которой на самом деле не существует.

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      Екатерина Кашурникова
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