Мошенники придумали новый способ обмана россиян и кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Эксперт Храпунова: мошенники начали звонить от имени «Единой медицинской службы»

Мошенники придумали новый способ обмана россиян и начали звонить, представляясь сотрудниками «Единой медицинской службы», которой на самом деле не существует. Об этом предупредила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова в беседе с РИА Новости.

Злоумышленники звонят своим потенциальным жертвам и спрашивают, когда человек проходил флюорографию. Если обследование проводилось в 2024 году, мошенники сообщают, что в базе есть результаты только за 2022 год. Ссылаясь на ошибку в системе, они просят продиктовать СНИЛС или код из СМС, с помощью которого крадут доступ к аккаунту пользователя на портале «Госуслуги».

Храпунова добавила, что с мошенниками, которые предлагали пройти обследование, россияне сталкивались и раньше. Однако тогда злоумышленники представлялись сотрудниками поликлиник. Сейчас же, подчеркнула эксперт, они выступают от лица несуществующей организации. По ее словам, у многих россиян название «Единая медицинская служба» не вызывает подозрений, и они предоставляют свои данные мошенникам. Храпунова напомнила гражданам, что называть коды из СМС и номера документов по телефону нельзя.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, орудующих в популярной игре Hamster Kombat. Сообщалось, что злоумышленники получают доступ к криптокошелькам игроков и выводят оттуда средства.