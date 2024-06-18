Россиян предупредили о мошенничестве с популярной игрой Hamster Kombat

F.A.C.C.T.: мошенники обманывают россиян с помощью игры Hamster Kombat

Россиян предупредили об угрозе мошенничества, связанной с популярной игрой Hamster Kombat в мессенджере Telegram. Об этом рассказал эксперт F.A.C.C.T. Иван Лебедев в Telegram-канале компании.

Так, одна из схем мошенничества связана с тем, что злоумышленники получают доступ к криптокошелькам своих жертв. Они создают приложения, утверждая, что с их помощью пользователи смогут вывести бонусы из игры. Если игрок в Hamster Kombat привязывает к мошенническому приложению свой криптокошелек, злоумышленники получают доступ ко всем операциям с ним, в том числе и к выводу средств.

Кроме того, Лебедев предупредил игроков, кликающих на хомяка, о том, что мошенники могут обманным путем получить доступ к их Telegram-аккаунту. «Игрокам Hamster Kombat предлагают войти в Telegram, чтобы запустить бота, — после этого пользователь теряет доступ к своему аккаунту», — объяснил он.

Ранее россиян предупредили о мошенниках, которые представляются сотрудниками «Почты России». Сообщалось, что злоумышленники просят сообщить код из СМС, чтобы якобы отменить отправку посылки из-за границы.

Игра Hamster Kombat доступна в Telegram. Чтобы сыграть в нее, нужно запустить бота с таким же названием. Согласно правилам, благодаря кликам на игрового персонажа — хомяка — пользователь может получить виртуальные деньги.