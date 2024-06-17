Россиян предупредили о представляющихся сотрудниками «Почты России» мошенниках

«Ведомости»: мошенники просят код из СМС для отказа от посылки из-за рубежа

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества. Как сообщили «Ведомостям» эксперты, злоумышленники просят своих потенциальных жертв назвать секретный код, утверждая, что он нужен, чтобы отказаться от посылки из-за рубежа.

Представитель платформы безопасности «Т-защита» рассказал, что мошенники представляются сотрудниками «Почты России» и сообщают собеседнику, что ему должны доставить посылку из-за границы. Они также заявляют, что получателю нужно оплатить таможенный сбор.

Когда собеседник мошенников заявляет, что он ничего не заказывал из-за рубежа, ему предлагают отказаться от посылки. Для этого злоумышленники просят человека назвать код из СМС, который, по их словам, нужен для оформления официального отказа в базах почты. На деле же таким образом жертва предоставляет мошенникам доступ в личный кабинет банка или к аккаунту на «Госуслугах». На портале злоумышленники могут собрать персональные данные, чтобы оформить на владельца учетной записи кредит.

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