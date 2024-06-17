Россиян предупредили о самых распространенных схемах кражи денег в интернете

IT-эксперт Гуляев посоветовал не передавать данные через ненадежные каналы связи

Архитектор проектов по информационной безопасности R-Vision Евгений Гуляев предупредил о самых распространенных схемах кражи денег в интернете. В беседе с «Лентой.ру» IT-эксперт посоветовал россиянам не передавать личную информацию через ненадежные каналы связи.

Гуляев сообщил, что мошенники отправляют электронные письма от лица известных компаний, банков или сервисов. «В этих письмах обычно содержится просьба предоставить личные данные, такие как номера банковских карт, пароли», — отметил он. Часто, по его словам, такие письма содержат ссылки на поддельные веб-сайты, где жертв просят ввести свои данные. В результате злоумышленники получают доступ к деньгам пользователей.

Специалист отметил, что в R-Vision зафиксировали фишинговую рассылку писем от мошенников, которые представляются сервисом оказания брокерских услуг. «Письма выглядят очень правдоподобно, киберпреступники используют корпоративный стиль компании», — добавил он.

Специалист также рассказал, что злоумышленники создают поддельные мобильные приложения и загружают их в онлайн-магазины. «Подделки выдают себя за официальные приложения банков, платежных систем или онлайн-магазинов. После их установки на устройство потенциальной жертвы злоумышленники могут похитить личные данные или финансовую информацию», — объяснил он.

По его словам, особое опасение вызывает то, что официальные приложения российских банков удаляются модераторами магазинов за считанные часы, при этом мошеннические сервисы месяцами могут находиться на платформах.

Для защиты личных данных Гуляев рекомендовал быть начеку и проверять подозрительные запросы или сообщения. «Особенно, если они просят предоставить личную информацию или совершить финансовые операции. Никогда не следует передавать свои личные данные или банковские реквизиты через ненадежные каналы связи», — заключил эксперт.

Ранее IT-эксперт Александр Вураско предупредил о том, что кибермошенники начали маскироваться под популярных блогеров. Специалист также раскрыл способы защититься от злоумышленников.