Россиян предупредили о маскирующихся под известных блогеров мошенниках

IT-эксперт Вураско предупредил о мошенничествах от лиц Mellstroy и Литвина

Заместитель директора центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян о том, что кибермошенники начали маскироваться под популярных блогеров. Для защиты данных специалист посоветовал использовать антивирусные программы.

IT-эксперт рассказал, что в сети продолжаются фишинговые атаки от имени популярных блогеров. По его словам, злоумышленники пишут пользователям с фейковых аккаунтов блогеров Mellstroy (настоящее имя — Андрей Бурим), Михаила Литвина, рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна (признан в России иностранным агентом) и других публичных лиц.

«Будущую жертву объявляют победителем розыгрыша от имени популярного человека, а для получения приза предлагают перейти по ссылке в шапке профиля. Там его просят ввести данные банковской карты и другую личную информацию», — отметил Вураско. После этого, как отметил специалист, «победитель» рискует лишиться денежных средств с банковского счета.

Для защиты данных Вураско рекомендовал пользоваться исключительно официальными ресурсами и проверять их точный адрес и название через поисковик, не предоставлять личную информацию на подозрительных и неофициальных веб-сайтах, а также использовать антивирусное программное обеспечение для дополнительной защиты от вредоносных программ и фишинговых атак.

Ранее сообщалось о новой схеме мошенничества через электронную почту. Отмечалось, что злоумышленники отправляют россиянам предзаполненные заявки на кредит.