Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали отправлять на электронную почту предзаполненные заявки на кредит

Злоумышленники стали отправлять россиянам по электронной почте предзаполненные заявки на одобрение кредита. О новой схеме мошенничества сообщают «Известия».

Отмечается, что вначале мошенники могут отправить на почту письмо, в котором говорится о взломе аккаунта на «Госуслугах», и попросить потенциальную жертву связаться с ними. После они сообщают, что личные данные, размещенные на портале, попали в руки к злоумышленникам, и рекомендуют связаться якобы с сотрудником Центрального банка. Одновременно с жертвой связывается «следователь».

Они, в свою очередь, сообщают человеку, что злоумышленники оформили на него кредит в нескольких банках. Жертву уверяют, что, для того чтобы отменить мошеннические действия, ей надо оформить кредит в тех же финансовых организациях. Затем мошенники отправляют на почту предзаполненные заявки на кредит, которые просят дополнить необходимыми данными.

«Мошенники облегчили себе задачу: усыпили бдительность жертвы, сократили "интервал сомнений", которые могут возникнуть, когда человек оформляет заявку через личный кабинет банка, а затем должен самостоятельно сделать перевод на какой-то счет», — объяснила куратор платформы «За права заемщиков» Алла Храпунова. Также в материале отмечается, что доверие у жертв вызывают якобы официальные письма, отправленные им на почту.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи личных данных. По словам экспертов, злоумышленники предлагают россиянам купить водительские права на сайте, который на деле оказывается фишинговым ресурсом.