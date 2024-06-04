Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:10, 4 июня 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники стали отправлять на электронную почту предзаполненные заявки на кредит

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники стали отправлять россиянам по электронной почте предзаполненные заявки на одобрение кредита. О новой схеме мошенничества сообщают «Известия».

Отмечается, что вначале мошенники могут отправить на почту письмо, в котором говорится о взломе аккаунта на «Госуслугах», и попросить потенциальную жертву связаться с ними. После они сообщают, что личные данные, размещенные на портале, попали в руки к злоумышленникам, и рекомендуют связаться якобы с сотрудником Центрального банка. Одновременно с жертвой связывается «следователь».

Они, в свою очередь, сообщают человеку, что злоумышленники оформили на него кредит в нескольких банках. Жертву уверяют, что, для того чтобы отменить мошеннические действия, ей надо оформить кредит в тех же финансовых организациях. Затем мошенники отправляют на почту предзаполненные заявки на кредит, которые просят дополнить необходимыми данными.

Материалы по теме:
Персональные данные — новая нефть. За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Персональные данные — новая нефть.За ними охотятся киберпреступники. Можно ли от них защититься?
Реклама
20 декабря 2023
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей. Как это устроено и можно ли защитить себя?
Любого россиянина можно пробить в интернете за 100 рублей.Как это устроено и можно ли защитить себя?
14 декабря 2023

«Мошенники облегчили себе задачу: усыпили бдительность жертвы, сократили "интервал сомнений", которые могут возникнуть, когда человек оформляет заявку через личный кабинет банка, а затем должен самостоятельно сделать перевод на какой-то счет», — объяснила куратор платформы «За права заемщиков» Алла Храпунова. Также в материале отмечается, что доверие у жертв вызывают якобы официальные письма, отправленные им на почту.

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ кражи личных данных. По словам экспертов, злоумышленники предлагают россиянам купить водительские права на сайте, который на деле оказывается фишинговым ресурсом.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Шанс унизить Макрона». В США заявили, что Путин может ответить Парижу ударом по французским военным на Украине

      Мосбиржа сообщила о проблемах в работе

      Вор пробрался в дом, включил кондиционер и уснул

      Бывший футболист сборной Украины получил российский паспорт

      В России предложили проверить песню Пугачевой с точки зрения закона

      Крупнейшие банки России обменяются данными о клиентах в своих приложениях

      Туристов предупредили об опасной для жизни привычке перед полетом на самолете

      Названа причина невыхода складного iPhone

      Пятилетнюю дочь Анастасии Заворотнюк привели на могилу матери

      В Госдуме заявили о появлении в зоне СВО врага «хуже хохла»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше