Россиян предупредили о новом виде мошенничества с водительскими правами

F.A.C.C.T.: мошенники придумали новый способ кражи личных данных россиян

Мошенники, которые занимаются кражей личных данных россиян, придумали новый способ обмана. Как обнаружили специалисты компании F.A.C.C.T., злоумышленники стали утверждать, что могут помочь с незаконной покупкой водительского удостоверения или вернуть права, которых человека лишили. Об этом эксперты предупредили в Telegram.

Специалисты компании обнаружили 203 мошеннических ресурса, на которых пользователям предлагалось нелегально купить права или вернуть утраченный документ. В качестве партнеров на сайтах значатся ГИБДД, Роспотребнадзор и крупные автомобильные и страховые компании. При этом злоумышленники утверждали, что дают гарантию на свои услуги.

В F.A.C.C.T. объяснили, что в действительности такие сайты занимаются только сбором личных данных россиян: для оформления документов посетители таких сайтов вводят ФИО, телефон и паспортные данные. «Эти данные могут быть использованы для дальнейших мошеннических схем. После отправки заявления появляется информация, что с пользователем скоро свяжутся, — никаких гарантий при этом нет», — сообщили специалисты.

Подобные схемы нацелены на жителей крупных городов, таких как Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ростов-на-Дону, ответили специалисты. Также эксперты обратили внимание на то, что мошеннические сайты находятся в доменных зонах .site и .com.

Ранее специалисты предупредили, что мошенники в преддверии ЕГЭ стали предлагать покупать готовые экзаменационные варианты. Россиянам заявили, что большинство подобный предложений — мошеннические.