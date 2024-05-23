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15:37, 23 мая 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили о всплеске связанного с ЕГЭ мошенничества

Эксперт Solar AURA Ким: мошенники предлагают купить якобы готовые варианты ЕГЭ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Злоумышленники предлагают приобрести якобы готовые варианты заданий для Единого государственного экзамена (ЕГЭ). О всплеске мошенничества, связанного с ЕГЭ, россиян предупредил эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA Владимир Ким в разговоре с «Лентой.ру».

Сообщается, что подобные предложения появляются в Telegram, «ВКонтакте» и в даркнете. Стоимость готовых вариантов может составлять от нескольких до десятков тысяч рублей. Отмечается, что на цену влияет предмет экзамена и то, сколько времени осталось до него.

Эксперт заявил, что 95 процентов подобных объявлений — мошеннические. По словам Кима, организаторы ЕГЭ стараются не допускать утечек экзаменационных материалов. «Мошенники же пользуются наивностью и стрессом учащихся, обещая "волшебные" решения, которых на деле не существует», — заключил специалист.

Ранее стало известно, что российских военных начали обманывать с помощью популярной мошеннической схемы. Отмечалось, что мошенники просят военнослужащих перевести деньги на якобы безопасный счет.

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      Мария Большакова
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