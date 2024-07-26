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03:32, 27 июля 2024Силовые структуры

Предсказана судьба генеральских погон и звезды Героя России у арестованного экс-зама Шойгу

Юрист Хаминский: суд, скорее всего, лишит Булгакова звания Героя России
Дмитрий Булгаков

Дмитрий Булгаков. Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

При вынесении приговоры суд, скорее всего, лишит бывшего замминистра обороны Дмитрия Булгакова генеральского звания и звезды Героя России. Об этом РИА Новости рассказал юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, иногда суды могут и оставить за осужденным геройское звание, но это происходит, когда звезда была вручена за действительно геройский поступок. «Исходя из биографии Дмитрия Булгакова, его служба проходила исключительно на должностях, связанных с материально-техническим снабжением, поэтому почетного звания он, скорее всего, будет лишен», — поведал Хаминский.

Он также считает, что бывший заместитель Сергея Шойгу будет лишен и звания генерал армии, так как с«ама возможность получения взяток основывалась на его высоком служебном положении».

Булгаков — первый в современной истории России генерал армии, который оказался под следствием.

О задержании и аресте Булгакова стало известно днем 26 июля, он проходит обвиняемым по делу о коррупции.

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      Марина Совина
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